ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੱਥ
ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।
Published : August 21, 2026 at 5:16 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ GST ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਮੰਗਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਕਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ (SOP) ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, GST ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਟੂਲ ਅਤੇ ਟੂਲਟਿਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
35% ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 16.8 ਮਿਲੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਨਿਯਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 65% ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਾਕੀ 35% ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।