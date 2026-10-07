ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ ਮਿਲੇਗਾ ਰਿਫੰਡ, GST ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ ਮਿਲੇਗਾ ਰਿਫੰਡ, GST ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਸੌਰਭ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
By IANS
Published : October 7, 2026 at 8:39 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸ ਦਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਧੇਰੇ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਮਰਸ (ਈ-ਕਾਮਰਸ)। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਰਣੇ ਜਾਂ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਖਲ ਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਇਹ GST ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਧ ਇਨਵੌਇਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਸਣੇ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੇਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ GST ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਲੇਜਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਣ। ਇਹ ਇਨਵੌਇਸ ਮੈਚਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਖਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਨਾਲ ਹੀ, ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਨੋਟ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋਖਮ ਜਾਂਚ 'ਤੇ, ਰਿਫੰਡ ਰਕਮ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਾਅਵੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਭੁੱਲ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਮੁਰੰਮਤ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇ।
8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਨ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਰੂਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਦਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 2027 ਤੱਕ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।