GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਮੁਲਤਵੀ, ਹੁਣ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਬੈਠਕ; ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
57ਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...
Published : October 6, 2026 at 3:09 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 57ਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਹ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਕਾਰਨ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ, "ਜੀਐਸਟੀ 2.0" ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੋਵੇਂ ਘਟਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਖ਼ਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ
ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, CGST ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਅਤੇ 132 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, GST ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਸੁਧਾਰ
ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਇੰਟਰਾ-ਗਰੁੱਪ ITC ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ 'ਤੇ ITC ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
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