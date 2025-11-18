WEF Report: 2030 ਤੱਕ Green Transitio ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ 96 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ !
ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, Green Transition 2030 ਤੱਕ 96 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
Published : November 18, 2025 at 4:15 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Green Transition ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਕਿੰਸੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਘਟਾਉਣ, ਅਨੁਕੂਲਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਾ ਊਰਜਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 9.6 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਜੇ ਵੀ 14.4 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨੌਕਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Green Transition ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ (WEF) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼...
- ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2030 ਤੱਕ 14.4 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 24 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 126 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- 37% ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50% ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- 36% ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਬਦਲਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
- ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਹੌਲੀ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਵਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਬੈਂਕੇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 32% ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
- ਰਿਪੋਰਟ ਹਰੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਅਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਘੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 49% ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸੀਮਤ ਹਰੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 23% ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ।
- 80% ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਅਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- 71% ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- 51% ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। 66% ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
- ਕਿਰਤ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
- ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਛੇ "ਬਰਾਬਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇਸ਼ ਆਰਕੀਟਾਈਪਸ" ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਮਾਡਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ, ਪਹੁੰਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਰੇ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
- ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਬਾਲਣ ਨਿਰਯਾਤਕ" ਤੋਂ "ਹਰੇ ਵਿਕਾਸਕਰਤਾਵਾਂ" ਤੱਕ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇਸ਼ ਆਦਰਸ਼।
- ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਯਾਤਰਾ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ (35%) ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਤਿਭਾ (34%) ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ (ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.65%) ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, 81% ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿਸਥਾਪਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।