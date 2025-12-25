ETV Bharat / business

ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ! ਪੁਰਾਣਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੇਂਦ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

GRATUITY NEW RULE
ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ! (getty image)
By ETV Bharat Business Team

Published : December 25, 2025 at 1:08 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਦਲਦੇ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੈਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਈ ਯੋਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ

ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ-ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਰੁਕੇ

ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਨਿਯਮ, ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨਿਯਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

