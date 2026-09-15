2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ

2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ
UPI ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ 0.4% ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਸੀਮਾ ਹੈ।
Published : September 15, 2026 at 9:57 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਏਜੰਸੀ (NPCI) ਨੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। NPCI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ₹2,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ (ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ) ਨੂੰ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 0.4% ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
National Payments Corporation of India (NPCI): A revised UPI Merchant Discount Rate (MDR) framework will take effect on select merchant (P2M) transactions starting October 15, 2026, while keeping UPI completely free of cost for consumers and all transactions up to ₹2,000. Under… pic.twitter.com/F7oFn8bhdL— ANI (@ANI) September 15, 2026
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
-2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਇਹ ਚਾਰਜ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇਹ ਖਰਚਾ ਵਪਾਰੀ (ਦੁਕਾਨ/ਕੰਪਨੀ) ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- NPCI ਨੇ MDR ਦਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।
- 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ₹2,500 ਲਈ ₹10, ਪ੍ਰਤੀ ₹5,000 ਲਈ ₹20, ਪ੍ਰਤੀ ₹75,000 ਲਈ ₹300 ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ, ਚਾਰਜ ₹300 ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
NPCI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ UPI (ਜਿਸਨੂੰ P2P ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ। NPCI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ₹5 ਦੀ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।