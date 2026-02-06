ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ 5.25 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਬਰਕਰਾਰ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 'ਨਿਰਪੱਖ' ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ।
Published : February 6, 2026 at 12:16 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ 5.25 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਸੀ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਆਟੋ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ।
The Monetary Policy Committee has decided to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%, and to maintain a neutral stance, says RBI Governor Sanjay Malhotra. pic.twitter.com/KhaWPXnhXx— ANI (@ANI) February 6, 2026
ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਆਖਰੀ ਕਟੌਤੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2025 'ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਪੋ ਦਰ 'ਚ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰ 5.25 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 'ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 125 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2025 ਤੱਕ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ।
ਫਰਵਰੀ ਦੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ?
ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ।
ਆਲਮੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ
ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਫਿਲਹਾਲ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਰੇਪੋ ਦਰ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਯਾਨੀ 'ਗੋਲਡਲਾਕਸ' ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮੰਦੀ।