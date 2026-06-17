ਰਾਸ਼ਨ ਅਨਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 18 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਨਿਯਮ
18 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ AI ਅਤੇ ਆਈਓਟੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਰਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਏਗੀ।
Published : June 17, 2026 at 8:42 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ, 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਇੱਕ 'ਸਮਾਰਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ' ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸਮਾਰਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ਼ ਥਿੰਗਜ਼ (IoT) ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ
ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ: ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਤਾਪਮਾਨ, ਨਮੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਨਮੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੇਗਾ।
ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅਤੇ ਤੋਲ ਪੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਨਾਜ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ:ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।
ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਲਈ ਇਨਾਮ
'ਡਿਪੋ ਦਰਪਣ' ਰੈਂਕਿੰਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗੋਦਾਮ ਨਿਗਮ (CWC) ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਡਿਪੋ ਦਰਪਣ' ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਫਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ', 'ਪੀਐਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ', ਅਤੇ 'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' (ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ) ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ (PDS) ਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।