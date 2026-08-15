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ਹੁਣ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 12 ਮਿੰਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ, ਜਾਣੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਲੰਬੇ ਬ੍ਰੇਕ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ 12 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।

TV ADS RULE CHANGED
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : August 15, 2026 at 3:04 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 12 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਿਯਮਾਂ, 1994 ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 12 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸੀਮਾ (ਨਿਯਮ 7(11)) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 62 ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪੁਰਾਣੀ ਐਨਾਲਾਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਵਿਕਲਪ ਸਨ।

ਅੱਜ, ਟੀਵੀ ਸੈਕਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ, ਡੀਟੀਐਚ, ਐਚਆਈਟੀਐਸ, ਅਤੇ ਆਈਪੀਟੀਵੀ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕ ਹਰੇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 300 ਤੋਂ 500 ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਵੀ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੈਨਲ ਫ੍ਰੀ-ਟੂ-ਏਅਰ (ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਏਅਰ) ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ (ਪੇ-ਚੈਨਲ)। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ, ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ 12-ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਈਵ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਉਲਟ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ
TV ADS RULE CHANGED

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