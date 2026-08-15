ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕੀ ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Published : August 15, 2026 at 12:00 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਟੈਕਸ ਪਿਛਲੇ ₹3.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ₹25.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹24 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਟੈਕਸ ₹22 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹19.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ (SAED) ਅਤੇ ਸੜਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈੱਸ (RIC) ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਸਿਰਫ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ?
- ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਪਿਛਲਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਕਸ ਦੁਬਾਰਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਘਰੇਲੂ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਮੱਧ ਪੂਰਬ) ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬਾਲਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੇਚਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (RIL) ਅਤੇ MRPL ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।