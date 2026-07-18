ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ULI ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : July 18, 2026 at 6:33 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਭੂਮੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ (DoLR) ਅਤੇ RBI ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੱਬ (RBIH) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਇੰਟਰਫੇਸ (ULI) ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (DPI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਭ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਖਤੌਨੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਚਣਗੇ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਫਲੈਗ-ਮਾਰਕਿੰਗ)
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ "ਲਾਕ" (ਫਲੈਗ-ਮਾਰਕ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।
ਭੂ-ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਭੂ-ਆਧਾਰ (ULPIN) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 14-ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਹਿਮਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹਿਮਤੀ (OTP ਜਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਫਟਵੇਅਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ, RBI ਦਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ API ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ।