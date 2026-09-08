ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ! ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
Published : September 8, 2026 at 5:23 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (TRAI) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਾਈਲ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ।
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ
ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮਸਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ
ਸਟਾਰਲਿੰਕ, ਯੂਟੇਲਸੈਟ ਵਨਵੈੱਬ, ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਪਾਰਕ GMPCS (ਗਲੋਬਲ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰਸਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ) ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੰਡ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਅਤੇ ਵਨਵੈੱਬ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 2026 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਮੈਗਾ-ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।