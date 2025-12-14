ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਬੇਅਸਰ ? 60 ਫੀਸਦ ਯਾਤਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਬੇਅਸਰ ? 60 ਫੀਸਦ ਯਾਤਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
Published : December 14, 2025 at 3:09 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਭਾਅ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੋਕਲਸਰਕਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ?
ਦਰਅਸਲ, 3 ਤੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਨ-ਸਟਾਪ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਨਮੀ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਮੂਲ ਕਿਰਾਇਆ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ₹7,500, 500 ਤੋਂ 1,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ₹12,000, 1,000 ਤੋਂ 1,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ₹15,000 ਅਤੇ 1,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਲਈ ₹18,000 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਉਡਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯਾਤਰੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਲੋਕਲਸਰਕਲਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 291 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ। ਕੁੱਲ 25,519 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ 59% ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ 21% ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਮਤ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।
ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕਲਸਰਕਲਸ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਕਿਰਾਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵਿਅਸਤ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਉਡਾਣਾਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ
ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਗੋ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਈ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਚਾਲਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।