LIC OFS ਇੱਕ ਸੁਪਰਹਿੱਟ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 82.23 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ LIC ਦੇ 82.23 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ ₹31,552 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 10% ਹੋ ਗਈ।
Published : August 6, 2026 at 1:09 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ LIC ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ ₹31,552 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 'ਆਫਰ ਫਾਰ ਸੇਲ' (OFS) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ (DIPAM) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, LIC ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, LIC ਨੇ - ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ - ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Offer for Sale in the Life Insurance Corporation of India (LIC) closed with an overwhelming response from both retail and institutional investors. The issue was over-subscribed on both days and the Government exercised its entire green shoe option. With this the public ownership… pic.twitter.com/TQZNQhfi3X— Secretary, DIPAM (@SecyDIPAM) August 5, 2026
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 822,333,558 ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ - ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ - ਦਾ LIC ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, LIC ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) 'ਤੇ ₹393 'ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ (ਫਲੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸ) ₹382 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਭਗ ₹11 ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 2.5% ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਾਧੂ 4% ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਵੇਚੇ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
- ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹31,552 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ।
- ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 82.23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਗਏ।
- ਕੀਮਤ ਵੇਰਵੇ: ਇਹ ਮੁੱਦਾ ₹382 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ₹393 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
- ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ 10% ਦੇ ਅੰਕੜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਕਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਦੋਵਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਿਆਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ) ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।