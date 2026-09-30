ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ CAFE-3 ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੂਚਿਤ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਮਿਆਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ CAFE-3 ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ; ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿਕਾਸ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ।
Published : September 30, 2026 at 1:14 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਔਸਤ ਬਾਲਣ ਆਰਥਿਕਤਾ (CAFE-3) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2032 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੱਖਰੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਹਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ) ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਸੁਪਰ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਧੀ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 909 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 3-ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (CO2) ਨਿਕਾਸੀ ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਫਲੀਟ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੰਦਰਭ ਵਾਹਨ ਭਾਰ ਨੂੰ 1,170 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,229 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹਲਕੇ ਭਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ SUV ਵਰਗੇ ਭਾਰੀ ਫਲੀਟਾਂ ਲਈ ਨਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਈਵੀ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਲਈ 'ਸੁਪਰ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ' ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਰ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਬੈਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (BEVs): ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪਲੱਗ-ਇਨ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ: ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਗੁਣਾ ਭਾਰ ਕਾਰਕ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨ: ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.6 ਗੁਣਾ ਭਾਰ ਕਾਰਕ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਵਾਹਨ: ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.1 ਗੁਣਾ ਭਾਰ ਕਾਰਕ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਡੈਬਿਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਡੈਬਿਟ ਸਿਸਟਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਡੈਬਿਟ (ਜੁਰਮਾਨਾ) ਲੱਗੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।