ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਸੀਟ ਮਿਲੇਗੀ ਫ੍ਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਸੀਟ ਮਿਲੇਗੀ ਫ੍ਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ 60% ਸੀਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ।
Published : March 18, 2026 at 11:57 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਫ਼ਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵੈੱਬ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ PNR 'ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ PNR 'ਤੇ (ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ) ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ, ਖੇਡ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਯੰਤਰ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਥਲੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਖੇਡ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਢੋਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯਾਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ।
ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 'ਉਡਾਨ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ 'ਉਡਾਨ ਯਾਤਰੀ ਕੈਫੇ' (ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ), 'ਫਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ' (ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ), ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।