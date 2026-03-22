ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹਟਾਈ; ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਡਾਣ ਦੇ ਕਿਰਾਏ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
Published : March 22, 2026 at 3:05 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoCA) ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਥਾਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਘਰੇਲੂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ, ਕਿਰਾਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੀਮਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGCA) ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 6 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਏ ਵਸੂਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਮਾਨੇ ਭਾਅ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਰਹਿਣ।
ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਰਾਏ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਾਏ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਯਾਤਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।