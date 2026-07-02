EPF Scheme 2026: ਬਦਲ ਗਏ PF ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇੰਨਾਂ ਬੈਂਲੇਸ
ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
Published : July 2, 2026 at 5:46 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ "ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, 2026" (EPF Scheme 2026) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, PF ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
25% ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਜਾਂ ਆਂਸ਼ਿਕ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਗਣਨਾ ਇਸ 25% ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ₹25,000 ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ₹75,000 ਹੀ ਕਢਵਾ ਸਕੋਗੇ।
ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੈਸੇ
ਪਹਿਲਾਂ, ਪੀਐਫ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 12 ਮਹੀਨੇ (ਇੱਕ ਸਾਲ) ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਸ਼ਿਕ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ 100% ਤੱਕ ਫੰਡ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੀਐਫ ਫੰਡ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਬਕਾਏ ਦਾ 100% ਤੱਕ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ, ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ, ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੀ ਪੀਐਫ ਫੰਡ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
UPI ਅਤੇ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਪਲਬਧ
EPFO ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਫਲਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ 70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। PF ਫੰਡ ਹੁਣ UPI ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਫਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, WhatsApp ਸੇਵਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ਼ "ਹੈਲੋ" ਟੈਕਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੀਐਫ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੰਜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ।
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