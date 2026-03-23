ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ 14.2 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਕਿੱਲੋ ਮਿਲੇਗੀ ਗੈਸ !,ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ
ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 14.2 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗੈਸ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : March 23, 2026 at 3:49 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਸੋਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਐਲਪੀਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ:
ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ (ET) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 14.2 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗੈਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 10 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧ ਸਟਾਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ 14.2 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹913 ਹੈ ਤਾਂ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹643 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟਿੱਕਰ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਕਟ ਕਿਉਂ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਸ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 90% ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 92,700 ਟਨ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:
- ਰੀਫਿਲ ਗੈਪ: ਦੋ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਘਰੇਲੂ ਤਰਜੀਹ: ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ '
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਤਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਰੀਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ "ਸੁੱਕੇ-ਸੁੱਕੇ" ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ।