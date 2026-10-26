ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਟੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਲਈ ₹2.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਲਈ 2.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
Published : October 26, 2026 at 6:57 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਡੀਏਸੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ₹2,12,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਏਓਐਨ) ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੈਗਾ-ਸੌਦੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ "ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ" ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਕਾਜ਼ੇ ਡਰੋਨ ਮਿਲਣਗੇ
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਫਾਇਰਪਾਵਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਲਈ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਟਰੈਕਡ ਗਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹਾਈ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵਹੀਕਲਜ਼ (HMVs) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ (GSRS), ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਕ ਲੰਬੀ ਰੇਂਜ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ UAVs, ਅਤੇ ਲੰਬੀ-ਰੇਂਜ ਕਾਮਿਕਾਜ਼ੇ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਊਂਟਰ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (C-UAS) ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ-ਰੇਂਜ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (VSHORADS) ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਟੀ-ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸ਼ੀਲਡ ਮਿਲੇਗੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟਿਵ ਆਫਬੋਰਡ ਡੀਕੋਏ ਸਿਸਟਮ (AODS) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਨਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਟੀ-ਸ਼ਿਪ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਵੇਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਲ ਸੈਨਾ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਰਾਡਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ, ਉੱਨਤ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸ-ਬੈਂਡ ਡੌਪਲਰ ਮੌਸਮ ਰਾਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਥਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਤਾਕਤ ਬਣੇਗਾ LMRH
ਦੋਵਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹਲਕੇ ਮਲਟੀ-ਰੋਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ (LMRH) ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਸੂਸੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਖੁਫੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਲੜਾਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿੱਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: