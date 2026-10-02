ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 'ਰਾਹਤ' ਅਤੇ 'ਰੋਡਟੇਪ' ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : October 2, 2026 at 2:31 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ "ਰਾਹਤ" ਅਤੇ "ਰੋਡਟੇਪ" ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
'ਰਾਹਤ' ਯੋਜਨਾ: ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਰਾਹਤ" (ਨਿਰਯਾਤ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਹ ਹਨ:
95% ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖਾਸ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਤਣਾਅਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ECGC ਕਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ 95% ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਜੋਖਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਮ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਗਏ ਅੰਤਰਿਕਤ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲੇਗੀ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ: ਇਹ ਸਹੂਲਤ 16 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੈਂਡ-ਅਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਲ ਟਰਨਓਵਰ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰਾ ਕੰਟੇਨਰ ਲੋਡ, ਘੱਟ ਕੰਟੇਨਰ ਲੋਡ, ਅਤੇ ਰੀਫਰ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਊਰਜਾ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ, ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਰੋਡਟੇਪ' ਯੋਜਨਾ: ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ 'RODTEP' (ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ) ਨੂੰ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਕੀਮ : "ਰੋਡਟੇਪ" ਸਕੀਮ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ: ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ ਖੇਤਰ ਇਕਾਈਆਂ, ਐਡਵਾਂਸ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਇਕਾਈਆਂ (EOUs) ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਦਰਾਂ: ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾਵਾਂ (ਅੰਤਿਕਾ 4R ਅਤੇ 4RE) ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਡਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
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