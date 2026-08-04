ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ LIC ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ
ਸਰਕਾਰ LIC ਵਿੱਚ 2.5% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ₹382 ਦੀ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਫਲੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਵੇਚੇਗੀ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ।
Published : August 4, 2026 at 1:01 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (LIC) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (OFS) ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ LIC ਦੇ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ (DIPAM) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ (MPS) ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਛੋਟ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ੇਅਰ
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, OFS ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ₹382 ਦੀ ਫਲੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, LIC ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) 'ਤੇ ₹424 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਭਗ 9.91% ਦੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਛੋਟ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
GREEN SHOE ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ
ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 4% ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ੂ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ 2.5% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ 4% ਵਾਧੂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਕਰੀ 6.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ OFS ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:
ਗੈਰ-ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ: ਇਹ OFS ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ: ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਵੇਰੇ 9:15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜਨਤਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੌਕਾ ਹੈ।
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