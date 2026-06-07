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ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ; ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਆਕਾਰ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

EDIBLE OIL STANDARDIZATION
ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਪੈਕ ਆਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Business Team

Published : June 7, 2026 at 7:46 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕਸਾਰ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਆਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਤੇਲ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੈਕੇਟ 850 ਮਿ.ਲੀ., 900 ਮਿ.ਲੀ., ਜਾਂ 950 ਮਿ.ਲੀ. ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੇਲ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਸਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ "ਸੁੰਗੜਨ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਆਕਾਰ

ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਪਾਮ ਤੇਲ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਤਿਲ, ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਛਾਣ, ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਤੇਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ:

  • ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ (ਪ੍ਰਚੂਨ ਆਕਾਰ): 200 ਮਿ.ਲੀ./ਗ੍ਰਾਮ, 500 ਮਿ.ਲੀ./ਗ੍ਰਾਮ, 1 ਲੀਟਰ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 2 ਲੀਟਰ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 3 ਲੀਟਰ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 4 ਲੀਟਰ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਅਤੇ 5 ਲੀਟਰ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ।
  • ਹੋਟਲਾਂ ਜਾਂ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ (ਥੋਕ ਆਕਾਰ): 15 ਲੀਟਰ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 20 ਲੀਟਰ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ।

ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਪਾਊਚ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੇ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ 200 ਮਿ.ਲੀ. ਜਾਂ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਾਊਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਘੱਟ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ, ਘੱਟ-ਵਾਲੀਅਮ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੀਟਰ ਜਾਂ ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁੱਲ ਭਾਰ (ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ) ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।

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