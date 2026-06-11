'ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪੈਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਬਾੜ ?' ਟੈਂਕੀ ਭਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
ਕੀ ਨਵਾਂ ਈਥਾਨੌਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਆਓ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ।
Published : June 11, 2026 at 3:34 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22% ਤੋਂ 30% ਈਥਾਨੌਲ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ E22, E25, E27, ਅਤੇ E30 ਨਾਮਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਇਸ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਆਓ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ।
E22, E25, E27, ਅਤੇ E30 ਪੈਟਰੋਲ ਕੀ ਹਨ?
ਇੱਥੇ, 'E' ਦਾ ਅਰਥ 'ਈਥੇਨੌਲ' ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਈਥੇਨੌਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ, ਮੱਕੀ, ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ।
- E22 ਪੈਟਰੋਲ: ਇਸ 'ਚ 78% ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 22% ਈਥੇਨੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- E25 ਪੈਟਰੋਲ: ਇਸ 'ਚ 75% ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 25% ਈਥੇਨੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- E27 ਪੈਟਰੋਲ: ਇਸ 'ਚ 73% ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 27% ਈਥੇਨੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- E30 ਪੈਟਰੋਲ: ਇਸ 'ਚ 70% ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 30% ਈਥੇਨੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਆਮ ਵਾਹਨ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਾਲਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਵਾਹਨ E10 ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੇ ਗਏ ਵਾਹਨ E20 ਮਿਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ E20 ਬਾਲਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ BIS ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਤ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ E20-ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
- ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਵਾਹਨ:
ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ' ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਹੀ ਇਸ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਵਾਹਨ:
ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20% ਈਥਾਨੌਲ (E20) ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ E22 ਜਾਂ E30 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ:
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ 2020 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ (BS4 ਇੰਜਣ), ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 10% ਈਥਾਨੌਲ (E10) ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਈਥਾਨੌਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਆਰੀ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਇੰਜਣ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਖੋਰ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ: ਈਥਾਨੌਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੰਜਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ: ਈਥਾਨੌਲ ਹਵਾ ਤੋਂ ਨਮੀ (ਪਾਣੀ) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਇੰਜਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣਾ: ਉੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਵਾਹਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਜਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ: ਈਥਾਨੌਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। E30 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ 7 ਤੋਂ 10% ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
- ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੋ: ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਗਾਈਡਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਕਿੰਨਾ ਈਥਾਨੌਲ (E10 ਜਾਂ E20) ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਸਤੇ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਨਾ ਆਓ: ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ E22 ਜਾਂ E30 ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਯਮਤ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਬਾਲਣ ਜੋੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ: ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਈਥਾਨੌਲ-ਰੋਧਕ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਖੋਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।