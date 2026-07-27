E20 ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ, ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਜਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
Published : July 27, 2026 at 6:05 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਈਥਾਨੌਲ-ਅਧਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਮਾ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ?
ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਉਸਦੇ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?
ਬੀਮਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪਾਸ ਜਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
- ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੱਕਰ, ਚੋਰੀ, ਜਾਂ ਅੱਗ।
- ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ?
- ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ:ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ ਜੋ ਬੀਮੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਕੀ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਫਵਾਹ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਲੇਬਲ ਦੇ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ARAI) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOCL) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਈਥਾਨੌਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਤਾਕਤ (ਓਕਟੇਨ ਨੰਬਰ) ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 84.4 ਦਾ ਓਕਟੇਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ 95 ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕਟੇਨ ਨੰਬਰ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਚਾਰੂ ਵਾਹਨ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਘਟੀ ਹੋਈ ਮਾਈਲੇਜ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਆਨਲਾਈਨ ਫੈਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫਵਾਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਨੂੰ 30% ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30% ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਕਿੰਨਾ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ।
ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ।
ਕੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੜਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਉਮਰ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਸਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 28.4 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 15 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ E20 ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਥਾਨੌਲ ਬਾਲਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟੋਇਟਾ ਅਤੇ ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਣ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਈਥਾਨੌਲ ਪੈਟਰੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। 2013-14 ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 1.5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ ਪੂਰਾ 20% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਉੱਚਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਈਥਾਨੌਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ: ਘੱਟ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ₹1.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ: ਈਥਾਨੌਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹1.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 93 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਰਦਾਨ ਹੈ।
ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 2014 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4.21 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।