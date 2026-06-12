90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
Middle East 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : June 12, 2026 at 10:54 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲਣ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹95.20 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ₹134.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ।
Ministry of Petroleum & Natural Gas: This Control Order restricting daily sales of retail HSD (High Speed Diesel) to 200 litres is to prevent bulk purchase of HSD from Retail Outlets for diversion and resale to commercial and industrial customers causing supply issues. This… pic.twitter.com/cwIrA3sRjc— ANI (@ANI) June 12, 2026
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਇਹ ਅੰਤਰ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਥੋਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਡਸਟਾਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੰਪ ਦਰਾਂ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ।
11 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੋਟਰ ਸਪਿਰਿਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ (ਪ੍ਰਚੂਨ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਨਿਯਮ) ਆਰਡਰ, 2026 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਤੋਂ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ "ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ" ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਟਰ ਸਪਿਰਿਟ (ਪੈਟਰੋਲ) ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ (ਡੀਜ਼ਲ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਸਥਾਗਤ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਲਣ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
200 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ (PESO) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਾਹਨ ਬਾਲਣ ਟੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰੀਦ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਵਾਹਨ 200 ਲੀਟਰ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਡੀਜ਼ਲ "ਮੁੜ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ"।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਾਲਣ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ, ਖਪਤਕਾਰ ਵਰਗ, ਖੇਤਰ, ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ "ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ" ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਜਮਾਖ਼ਾਨਾ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ" ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।