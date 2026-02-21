ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 7 ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
By PTI
Published : February 21, 2026 at 11:08 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੱਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਵਪਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ₹25,060 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 10 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। "ਡਾਇਰੈਕਟ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ" ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
"ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ" ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ 2.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਯੋਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 2.75% ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ/IFSCA ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ MSME ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹50 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ 60% ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਅਦਾਇਗੀ 'ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੂਚੀ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ 75% 'ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੂਚੀ' ਦੇ ਤਹਿਤ, ₹25 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
"ਵਪਾਰ ਨਿਯਮ, ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਸਮਰੱਥਨ" ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਨਿਰੀਖਣ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ MSME ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ₹20 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਪਾਰਕ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਚਿਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ "ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ" ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ, ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
"ਵਪਾਰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ" ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਧਾਰਤ ਉਪਾਅ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਲਣਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ MSMEs ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (FTAs) ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ FTAs ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ 38 ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਾਭ ਹਰੇਕ MSME, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ MSME ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 2.22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $366.63 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਾਮਦ 7.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 649.86 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ। 283.23 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।