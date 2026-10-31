ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੀਤੇ ਖਤਮ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾਏ, ਡੀਜ਼ਲ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 3 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 11.5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ 11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
Published : October 31, 2026 at 5:50 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ?
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਏਟੀਐਫ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- ਪੈਟਰੋਲ: ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ (SAED) ਨੂੰ ₹2.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਡੀਜ਼ਲ: ਡੀਜ਼ਲ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ₹8.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹11.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹3 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ (ATF): ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਰ ₹10.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ₹11.00 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ₹2.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ, ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ₹8.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ₹10.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾ ਕਰਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਇਸਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਰਜਿਨ ਕਾਰਨ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।