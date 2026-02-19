ETV Bharat / business

ਭਾਰਤ 'ਚ ਗੂਗਲ ਕਰੇਗਾ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਬਣੇਗਾ Global AI ਹੱਬ

ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਏਆਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ।

Global AI Hub
ਭਾਰਤ 'ਚ ਗੂਗਲ ਕਰੇਗਾ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ (@narendramodi)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : February 19, 2026 at 9:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਏਆਈ ਹੱਬ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੀਗਾਵਾਟ-ਸਕੇਲ ਕੰਪਿਊਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬਸੀ ਕੇਬਲ ਗੇਟਵੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਏਆਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੂਗਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬਸੀ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਏਗਾ

ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ 'ਇੰਡੀਆ-ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੈਕਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ' ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਏਆਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅੰਡਰਸੀ ਕੇਬਲ ਰੂਟ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ

ਪਿਚਾਈ, ਜੋ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਜ਼ਾਗ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਏਆਈ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਗਾਵਾਟ-ਸਕੇਲ ਕੰਪਿਊਟ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬਸੀ ਕੇਬਲ ਗੇਟਵੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਏਆਈ ਦੇ ਲਾਭ ਲਿਆਏਗਾ। ਗੂਗਲ ਜੈਮਿਨੀ ਅਤੇ ਜੇਮਾ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਖੋਜ, ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼-ਗ੍ਰੇਡ ਟੂਲਸ ਲਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ, ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਰੀਅਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਆਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

30 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਏਆਈ ਸਾਇੰਸ ਚੈਲੇਂਜ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਯੋਗੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ, 10,000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਟੂਲਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟਲ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਲੈਬਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਖੋਜ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ $30 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਏਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਏਆਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇਸਨੂੰ "ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਧਾਰ" ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ AI ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ

ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AI ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "AI ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਸਲ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਦੋਂ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

TAGGED:

SUNDAR PICHAI IN AI IMPACT SUMMIT
AI IMPACT SUMMIT 2026
AI IMPACT SUMMIT IN DELHI
ਭਾਰਤ ਚ ਏਆਈ ਹੱਬ
GLOBAL AI HUB

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.