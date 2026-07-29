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ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਚਾਂਦੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ; ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਦੇਖੋ

29 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਸੋਨਾ ₹1,41,465 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਸ਼ਵ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ₹2,17,324 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

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ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 29, 2026 at 6:50 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਇਆ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਪਰ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚਮਕ ਵਧੀ।

ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹158, ਜਾਂ 0.11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਕੇ ₹1,41,465 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 375 ਲਾਟਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਾਨਕ ਮੰਗ ਕਾਰਨ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਲਗਭਗ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰਹੇ, $4,031.22 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਸੋਨੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। MCX 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ₹1,484, ਜਾਂ 0.69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ₹2,17,324 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ।

ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਰੁਝਾਨ

ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 874 ਲਾਟ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਮੈਕਸ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ 0.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $57.65 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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