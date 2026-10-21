ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਅੱਜ ਬਜ਼ਾਰ ਚ' ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ, ਦੇਖੋ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ !
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
Published : October 21, 2026 at 3:04 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲਣ (ਪ੍ਰੋਫਿਟ-ਬੁਕਿੰਗ) ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' (IBJA) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ₹550 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬੰਦ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 0.37% ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,46,250 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ: ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ
ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ (US Dollar Index) ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ (profit-booking) ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ (ਹਾਜ਼ਰ ਬਾਜ਼ਾਰ) ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹2,220 ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਚਾਂਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧਾਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਗਿਰਾਵਟ (market correction) ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2,220 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ—ਜੋ ਕਿ 1.05% ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਚਾਂਦੀ ₹2,09,730 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
IBJA ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਾਫਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੇਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ:
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ
ਵਸਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰ (commodity market) ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ IBJA ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ GST ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ (making charges) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪ੍ਰਚੂਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।