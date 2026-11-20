Gold Price Today 20 November : ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਮਗਰੋਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 20, 2026 at 10:45 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਾ 3.73% ਡਿੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਾਂਦੀ 5.37% ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ
ਐਮਸੀਐਕਸ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਸੋਨਾ 4,759 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 3.73% ਡਿੱਗ ਕੇ 1,22,693 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬੰਦ ਕੀਮਤ 1,27,452 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸੋਨਾ 123,629 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 122,234 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਲੀਅਮ 2,162 ਲਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਓਪਨ ਇੰਟਰਸਟ 11,916 ਲਾਟ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰ ਮੁੱਲ 265,393.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਐਮਸੀਐਕਸ 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਦਸੰਬਰ ਫਿਊਚਰਜ਼ 8,449 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 5.37% ਡਿੱਗ ਕੇ 1,49,033 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ 1,57,482 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਵਾਪਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਚਾਂਦੀ 1,51,183 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,48,034 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲੀਅਮ 3,427 ਲਾਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਓਪਨ ਵਿਆਜ 15,248 ਲਾਟ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਲ 1,53,259.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ।
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