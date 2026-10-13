ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯੋਜਨਾ ? ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਕ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।
Published : October 13, 2026 at 12:39 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਸਰਾਫਾ ਅਤੇ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਨਾ ਚਮਕਦਾਰ ਚਮਕਿਆ
ਘਰੇਲੂ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ₹1,50,080 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਵਪਾਰਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹320 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹223,460 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਚਾਂਦੀ ਅੱਜ ₹180 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ?
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ IBJA ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3% GST ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਕਾਰਨ ਅੰਤਿਮ ਦਰ ਇਸ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।