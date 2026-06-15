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ਅਚਾਨਕ ਵਧੀਆਂ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ

ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉੱਤੇ ਫੇਰਿਆ ਪਾਣੀ। ਜਾਣੋਂ ਅੱਜ ਕੀਮਤ?

GOLD SILVER RATE TODAY
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
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By ETV Bharat Business Team

Published : June 15, 2026 at 1:39 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ₹1,52,770 ਤੋਂ ₹1,53,630 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ₹2,52,740 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ

ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਸੋਨਾ 1.07 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ₹1,50,528 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਿਕਵਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਕਿ ₹2,46,186 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ 2.73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।

GOLD SILVER RATE TODAY
ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ETV Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ?

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਬੈਂਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਈਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 22 ਕੈਰੇਟ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ) ਦੀ ਕੀਮਤ ₹ 1,39,900 ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ) ਦੀ ਕੀਮਤ ₹ 1,46,900 ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹ 2,80,000 (ਪ੍ਰਤੀ 1 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਦਲਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਟਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਸੀਮਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ (ECB) ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2026-2027 ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

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