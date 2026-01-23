ETV Bharat / business

ਸੋਨਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੇ ਚਾਂਦੀ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਮੁੜ ਵਧੇ ਰੇਟ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ

ਅੱਜ ਚਾਂਦੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 3,33,549 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੋਨਾ 2,162 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ।

ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਸਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ

ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਈ। ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 9:50 ਵਜੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹2,162 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵਧ ਕੇ ₹1,58,503 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਸੋਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ₹1,57,500 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ₹1,59,226 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਛਾਲ

ਅੱਜ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹333,549 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ₹6,260 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਂਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹332,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ₹339,927 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੇਟ 3,40,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹334,860 ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਂਦੀ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹335,840 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤ ₹335,550 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,42,372 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,55,428 ਰੁਪਏ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ₹158,460, ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ₹158,530 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ₹158,550 ਸੀ। ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ₹158,670 ਸੀ। ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ₹158,720 ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨਜ਼ਰ

ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕੇਤ, ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

