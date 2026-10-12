ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ!
ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਵੀਂਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
Published : October 12, 2026 at 12:18 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਓ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੋਨਾ- ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਯਮਨ ਦੇ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਨਾਫਾ-ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਿਆ।
ਚੀਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਚੀਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ (PBOC) ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 23 ਟਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਸਿਕ ਖਰੀਦ ਹੈ। 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਣੋ
ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਓ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 1,050 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਡਿੱਗ ਕੇ 150,670 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਸਤ ਰਹੀ, ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 720 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਕੇ 225 ਜਾਂ 420 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਆਈਬੀਜੇਏ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੁਲੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ
ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਆਈਬੀਜੇਏ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਤਿਮ ਦਰ ਇਸ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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