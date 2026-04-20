ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼, ਜਾਣੋ ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵਪਾਰ?

ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼, ਜਾਣੋ ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵਪਾਰ?
ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ 'ਤੇ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਹਲਕੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼।
Published : April 20, 2026 at 2:20 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਾਫਾ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਵਾਲੀਅਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ₹90,000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹154,000 ਤੋਂ ₹158,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਗੋਲਡਸਮਿਥਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (GJC) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਰੋਕੜੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18 ਤੋਂ 20 ਟਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ।"
ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨ: ਹਲਕੇ ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਵਾਲੀ ਜਵੈਲਰੀ ਦੀ ਧੂਮ
ਇਸ ਸਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੇ ਭਾਰੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, 9K, 14K, ਅਤੇ 18K ਕੈਰੇਟ ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਜੜੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ।
ਕਾਮਾ ਜਿਊਲਰੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਕੋਲਿਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 15% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਪਾਰ ਦਾ ਜਾਦੂ
ਕਲਿਆਣ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸਵਿਗੀ ਇੰਸਟਾਮਾਰਟ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ ਵਪਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਜੋ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚਮਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਨਾ। ਸਿੱਕਿਆਂ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਭੌਤਿਕ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ETF ਅਤੇ ਸਾਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ 2026 ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ, ਸੋਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।