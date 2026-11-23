Gold Rate Today:ਕੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਆਵੇਗੀ ਗਿਰਾਵਟ? ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, ਜਾਣੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤਾਂ
ਸੋਨਾ, ਜੋ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
Published : November 23, 2026 at 12:19 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਸੋਨਾ 2.25% ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 2.16% ਵਧੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੱਧ-ਮਹੀਨੇ ਦੇ PMI, US GDP, ਹਾਊਸਿੰਗ ਡੇਟਾ, ਟਿਕਾਊ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ, ਅਤੇ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਗੇ।
ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ?
ਐਮਸੀਐਕਸ 'ਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਪਾਰ 1,24,520 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ 2.25% ਜਾਂ 2,742 ਵੱਧ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ 1,24,443 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, 1,23,806 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ, ਅਤੇ 1,24,725 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ 1,21,778 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ।
ਐਮਸੀਐਕਸ 'ਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ 1,51,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 3,187 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 2.16% ਵੱਧ ਸੀ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ 1,49,053 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ 1,51,669 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ 1,47,813 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ 2,090 ਲਾਟ ਅਤੇ 14,214 ਲਾਟ ਦਾ ਓਪਨ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਕੀਮਤ 94,767.15 ਲੱਖ ਸੀ।
ਆਈਬੀਜੇਏ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 999 ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲਾ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 12,389 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ, 995 ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ 12,340 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ, 916 ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲਾ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 11,349 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ, 750 ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ 9,292 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ, ਅਤੇ 585 ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ 7,248 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੀ?
ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਐਮਸੀਐਕਸ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 14,927 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 11% ਡਿੱਗ ਕੇ 1,21,778 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਧਰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ 1,21,508 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਸੀ।
ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 28,496 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 16.2% ਡਿੱਗ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਧਰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 3 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚਾਂਦੀ 1,47,758 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ।
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