MCX 'ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ; ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਰੁਪਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ, MCX ਸੋਨੇ ਦਾ ਦਸੰਬਰ ਵਾਅਦਾ 0.89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕੇ 1,22,938 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

MCX 'ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (IANS)
By ETV Bharat Business Team

Published : October 23, 2025 at 4:17 PM IST

2 Min Read
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ, MCX ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਫਿਊਚਰਜ਼ 0.89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕੇ ₹1,22,938 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, MCX ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 0.93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ₹1,46,915 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ MCX ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹1,21,500 ਤੋਂ ₹1,23,000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ 3:10 ਵਜੇ GMT ਤੱਕ, ਸਪਾਟ ਸੋਨਾ 0.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $4,084.29 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਸੰਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 0.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $4,100.90 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 0.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੋਨਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "1979 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਾਲ-ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ $3,000 ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰੌਏ ਔਂਸ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ $4,000 ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਸੀ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 87.83 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ 87.93 ਤੋਂ 10 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਸਨ।

