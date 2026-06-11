ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੇਟ

ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੇਟ
ਅੱਜ MCX ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
Published : June 11, 2026 at 2:16 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਥਿਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਨੇ ਵਸਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਫਿਊਚਰਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ (MCX) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ
ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਚਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਚਾਂਦੀ (ਜੁਲਾਈ 2026 ਡਿਲੀਵਰੀ) ਲਈ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਕੀਮਤ ₹5,012 (ਲਗਭਗ 2%) ਡਿੱਗ ਕੇ ₹2,30,492 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਗਸਤ 2026 ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਿੱਚ ₹1,573 (ਲਗਭਗ 1%) ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ₹1,46,444 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ।
ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)
ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। bullions.co.in ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 24-ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ:
ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ (24K) ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,46,970 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਹਿਣਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ (22K) ₹1,34,723 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ: ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, 24K ਸੋਨਾ ₹1,47,270 (22K: ₹1,34,998) 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ, 24K ਸੋਨਾ ₹1,47,070 (22K: ₹1,34,814) 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕਸਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 24K ਸੋਨਾ ₹1,47,550 ਅਤੇ 22K ਸੋਨਾ ₹1,35,254 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ, 24K ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ ₹1,47,430 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ₹1,47,720 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ₹2,34,460 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੀ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਵਸਤੂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ 3% GST ਅਤੇ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।