ETV Bharat / business

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ।

Gold prices continue to rise
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : May 14, 2026 at 1:30 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ, MCX 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹1,62,648 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ।

ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ

ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ₹70,000 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ, ਇਹ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਜਟ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਲਾਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਹਿਣੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਈ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ, ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰੀਵ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ...

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਾ ਦਬਾਅ

ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿਚਕਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਪਲਾਈ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੋਨੇ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ, ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿੱਤੀ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਵਿਹਲੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿਰਵੀ ਕੀਮਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਚਾਂ, ਵਿਆਪਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਜਿਸਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਣਦਾਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਸਹੀ ਰਿਣਦਾਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹੀ ਰਿਣਦਾਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮੁਥੂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਰਗੇ ਸਥਾਪਿਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਨਤ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।

ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਥੂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਰਗੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਗਿਰਵੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਿਣਦਾਤਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਪਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਉਧਾਰ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਭਾਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ - ਤੇਜ਼ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਮ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਿਣਦਾਤਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੁੱਲ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਣਦਾਤਾ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਰੀ, ਗੈਰ-ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭੌਤਿਕ ਸੰਪਤੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਚਕਦਾਰ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ (EMI) ਮਾਡਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੁਝਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਾਗਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਤੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਲਤਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੀ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਅਰਥ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ, ਸਥਾਪਿਤ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰੋ। ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਣਦਾਤਾ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।

TAGGED:

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ
GOLD PRICES INCREASING WHY
GOLD PRICES ARE HIGH
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
PRIME MINISTER NARENDRA MODI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.