1.40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ , ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਜਾਣੋ
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ MCX ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹1.39 ਲੱਖ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹2.14 ਲੱਖ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਜ਼ਾਰ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
Published : July 18, 2026 at 1:24 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗਲੋਬਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਵਾਅਦਾ ਬਜ਼ਾਰ (MCX) ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ MCX ਸੋਨਾ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 1.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ₹1,40,000 ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਨਾ ₹1,40,000 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ₹1,39,300 ਤੋਂ ₹1,38,700 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਜ਼ਾਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਦਬਾਅ ₹1,40,700 ਅਤੇ ₹1,41,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੋਨਾ ₹1,42,000 ਅਤੇ ₹1,42,700 ਵੱਲ ਵਧ ਸਕੇਗਾ।
ਚਾਂਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ
MCX ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ₹2,17,000 ਤੋਂ ₹2,18,000 ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਚਾਂਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਖ਼ਤ ਲੜਾਈ ₹2,20,000 ਅਤੇ ₹2,21,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ, ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ₹2,15,000 ਅਤੇ ₹2,14,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਚਾਂਦੀ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ ₹2,11,000 ਤੋਂ ₹2,10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ (COMEX):
ਸੋਨਾ ਵੀ COMEX 'ਤੇ ₹4,000 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ $3,920 ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, COMEX ਚਾਂਦੀ ਵੀ $55 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ $53 ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
- ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤਣਾਅ: ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ।
- ਕੱਚਾ ਤੇਲ: ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ।
- ਅਮਰੀਕੀ ਫੈੱਡ ਨੀਤੀ: ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼।
ਮੌਜੂਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।