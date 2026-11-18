ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਭਾਅ, ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਲਾਹ, ਦਿਓ ਧਿਆਨ
Gold Silver Price Today: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : November 18, 2026 at 12:44 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਘਰੇਲੂ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਫਿਊਚਰਜ਼ 2,498 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 1.86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,31,725 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਫਿਊਚਰਜ਼ 4,878 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 2.87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,64,824 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਸਿਖਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਜੈ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੇਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 12-18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
MCX 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
MCX ਦਸੰਬਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ (04 ਦਸੰਬਰ 2026) ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟੇ। ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ₹1,31,622 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ₹1,31,065 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ₹1,31,979 ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ। ਕੀਮਤ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ₹1,31,725 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹1,34,223 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ₹2,498 ਜਾਂ 1.86% ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ 2,854 ਲਾਟ ਅਤੇ 14,265 ਲਾਟ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਕੀਮਤ ₹3,75,245.02 ਲੱਖ ਹੈ।
MCX ਦਸੰਬਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ (04 ਦਸੰਬਰ 2026) ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੇ। ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ₹1,67,301 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ₹1,63,533 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਪਰਲਾ ਪੱਧਰ ₹1,67,301 ਸੀ। ਕੀਮਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ₹1,64,824 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ₹1,69,702 ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ₹4,878 ਜਾਂ 2.87% ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ 3,263 ਲਾਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ 17,471 ਲਾਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਕੀਮਤ ₹1,60,860.94 ਲੱਖ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਅਜੇ ਕੇਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫਾ ਬੁਕਿੰਗ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਬਾਂਡ ਉਪਜ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਉਮੀਦਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 103 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ 10-ਸਾਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਪਜ ਲਗਭਗ 5.15% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਵਿਆਜ-ਸਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਫੈੱਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਡੀਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ₹1.80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 25% ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ₹4.20 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 60% ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ।
ਮਾਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ 25% ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ 60% ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਚਵ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। MCX ਸੋਨੇ ਲਈ, ₹130,000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਖੇਤਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $3680-3700 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਲਈ, ₹160,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੰਚਵ ਖੇਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਡੀਆ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ETV ਭਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।)