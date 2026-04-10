2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 12% ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ, ਜੋ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
By ETV Bharat Business Team

Published : April 10, 2026 at 12:21 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਰਲਡ ਗੋਲਡ ਕੌਂਸਲ (WGC) ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ $4,608 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਜੂਨ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਲੀ ਧਾਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁੱਲ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੋਨਾ ਸਾਲ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਆਪਣੇ ਮਾਸਿਕ "ਗੋਲਡ ਰਿਟਰਨ ਐਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮਾਡਲ" (GRAM) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਰਲਡ ਗੋਲਡ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਗਤੀ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ:

ਗਲੋਬਲ ਗੋਲਡ ETF ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਕਾਸੀ

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਈਟੀਐਫ ਤੋਂ ਲਗਭਗ $12 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 84 ਟਨ ਸੋਨਾ) ਕੱਢਵਾਏ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ $14 ਬਿਲੀਅਨ ਕਢਵਾਏ ਗਏ।

ਕਾਮੈਕਸ ਉੱਤੇ ਪੌਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ

ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਤਰਲਤਾ (Liquid) ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਕਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ) ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ $1.9 ਬਿਲੀਅਨ ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਗੋਲਡ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ETF ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਜੋਖਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

