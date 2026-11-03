ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ? ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ?
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੌਰਭ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : November 3, 2026 at 11:39 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੋਕ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਸਿੱਕੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਰ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ₹50,000 ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ₹50,000 ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਿਟਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਰਿਧੀ-ਸਿੱਧੀ ਬੁਲੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਐਮਡੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 2016 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਰ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਭਗ 15.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ 218 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ।
'ਚਾਂਦੀ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ'
ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਗਣਨਾ XIRR ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ 20.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਇੰਟਰਨਲ ਰੇਟ ਆਫ਼ ਰਿਟਰਨ (XIRR) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 8.8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਅੱਜ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 17.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 246 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 21.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਹੁੰਦਾ।
ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਾਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਠਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। 2017 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਂਦੀ ₹40,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਦਾ ਔਸਤਨ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਟਰਨ
ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਵਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 2021 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਹਰ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ₹50,000 ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁੱਲ ₹2.5 ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਤ (ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 39 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ₹5.58 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਵੀ, ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ। ₹2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ₹6.29 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਲਈ 28.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 32.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ। ਕੋਠਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2024 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਰ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਾਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਘੱਟ ਧਾਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਔਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤੁਲਨਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 10-ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਈ, 5-ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਉੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਮਾਹਰ ਅਨੁਜ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰਚੇ, ਜੀਐਸਟੀ, ਸਟੋਰੇਜ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।