20% ਤੱਕ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋਨਾ, WGC ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨ
ਸੋਨੇ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਵਰਲਡ ਗੋਲਡ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 2026 ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : December 6, 2025 at 2:59 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੋਨੇ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸਰਵਕਾਲੀਨ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਰਲਡ ਗੋਲਡ ਕੌਂਸਲ (WGC) ਗੋਲਡ ਆਉਟਲੁੱਕ 2026 ਰਿਪੋਰਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ?
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ (FED) ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ WGC ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 5 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਲਟ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਸੰਭਵ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਡ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਨਾ 5 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ 15 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਾਈਲਡਕਾਰਡ ਫੈਕਟਰ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ "ਵਾਈਲਡਕਾਰਡ" ਫੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ। ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਕ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2025 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ WGC ਰਿਪੋਰਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।