ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਾਲੀਅਮ ਦਾ 36% ਬਣਦਾ ਹੈ।

Gold Loan India becomes largest credit market with 36 percent share
36 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਾਜ਼ਾਰ (ians)
By ETV Bharat Business Team

Published : March 31, 2026 at 9:45 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਯੂਨੀਅਨ ਸਿਬਿਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਗੋਲਡ ਲੋਨ' ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਉਧਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਲੀਅਮ (ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਦਾ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ।

ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਧਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ 'ਟਿਕਟ ਆਕਾਰ' (ਔਸਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ) ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ, ਔਸਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹1.9 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੂਚਕ (CMI) - ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ - ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 102 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 97 ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 100 ਸੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ CMI ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਖੇਤਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ

ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਖੰਡ ਹੁਣ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ 'ਪ੍ਰਾਈਮ' ਅਤੇ ਉੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਗੈਰ-ਮਹਾਨਗਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸੀ - ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਟੋ ਲੋਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੱਧ-ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੈ।

