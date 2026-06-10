ਸੋਨਾ 4300 ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 10000 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਂਡ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗੀ।
Published : June 10, 2026 at 4:49 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 4,300 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਕੇ 1.56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਕੇ 2.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੀ। ਸਥਾਨਕ ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 99.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 4,300 ਰੁਪਏ (ਭਾਵ ਲਗਭਗ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਡਿੱਗ ਕੇ 1,56,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ (ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ) ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ 1,60,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ।
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ (ਜਾਂ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਡਿੱਗ ਕੇ 2,45,700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ) ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ 2,55,700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਪੀਐਲ ਵੈਲਥ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 90 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਪਾਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $90.53 ਜਾਂ 2.13% ਡਿੱਗ ਕੇ $4,168.99 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 2.24% ਡਿੱਗ ਕੇ $63.87 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਲੈਮਨ ਮਾਰਕੀਟ ਡੈਸਕ ਦੇ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਂਡ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਸਰਾਫਾ (ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ) ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।"
ਮਈ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਈਟੀਐਫ ਵਿੱਚੋਂ ₹725 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮਦ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ।
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ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡ ਈਟੀਐਫ ਤੋਂ ₹5.82 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਗੋਲਡ ਈਟੀਐਫ (ਐਕਸਚੇਂਜ-ਟਰੇਡਡ ਫੰਡ) ਵਿੱਚ ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹70,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ (ਐਮਫੀ) ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੋਲਡ ਈਟੀਐਫ ਤੋਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ₹725 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ₹3,040 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ₹2,266 ਕਰੋੜ, ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ₹5,255 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ₹24,040 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।