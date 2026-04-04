ETV Bharat / business

ਕੀ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ? ਸੋਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ 31,000 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੋਨਾ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 17% ਡਿੱਗ ਕੇ 1,49,650 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।

GOLD PRICES CRASH
ਸੋਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ 31,000 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗਿਆ (ians)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : April 4, 2026 at 11:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੇਠਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੁਝਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ, ਸੋਨਾ ₹149,650 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ - ਲਗਭਗ ₹31,000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਇਸਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ₹180,779 ਤੋਂ ਘੱਟ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, COMEX ਸੋਨਾ $4,679.70 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ।

ਇਸ 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ' ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਚਮਕ ਕਿਉਂ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ?

ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ" ਸੰਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਗਈ।

ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਾ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲਾਪਣ

ਹਾਲੀਆ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਤਨਖਾਹਾਂ (NFP) ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ - ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ। ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਉਪਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਹਰ ਕੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਤਕਨੀਕੀ ਚਾਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ₹148,000 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ₹155,000 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ, ADP ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
GOLD PRICES TODAY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.