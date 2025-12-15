ਸੋਨੇ ਨੇ ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1,35,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਜਾਣੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ
ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ; ਸੋਨਾ 1,35,200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 1,96,892 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ।
Published : December 15, 2025 at 3:26 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਮਵਾਰ, 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ, ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੀ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 1.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ, ₹1,578 ਵਧ ਕੇ ₹1,35,200 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਪਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਨਾ ₹1,35,380 ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ₹1,34,204 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਵਪਾਰਕ ਦਿਨ, 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੋਨਾ ₹1,33,622 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾਧਾ
ਮਾਰਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੀ ਚਾਂਦੀ 2.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ₹4,041 ਵਧ ਕੇ ₹1,96,892 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਵਪਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਂਦੀ ₹1,97,131 ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ₹1,94,681 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ। ਚਾਂਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ₹1,92,851 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ₹2,01,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
|ਸ਼ਹਿਰ
|ਸੋਨਾ/10 ਗ੍ਰਾਮ (24K)
|ਸੋਨਾ/10 ਗ੍ਰਾਮ (22K)
|ਸੋਨਾ/10 ਗ੍ਰਾਮ (18K)
|ਚਾਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ
|ਪਟਨਾ
|₹135,310
|₹124,034
|₹101,483
|₹196,690
|ਜੈਪੁਰ
|₹135,370
|₹124,089
|₹101,528
|₹196,770
|ਕਾਨਪੁਰ
|₹135,420
|₹124,135
|₹101,565
|₹196,850
|ਲਖਨਊ
|₹135,420
|₹124,135
|₹101,565
|₹196,850
|ਭੋਪਾਲ
|₹135,530
|₹124,236
|₹101,648
|₹197,000
|ਇੰਦੌਰ
|₹135,530
|₹124,236
|₹101,648
|₹197,000
|ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|₹135,450
|₹124,163
|₹101,588
|₹197,230
|ਰਾਏਪੁਰ
|₹135,390
|₹124,108
|₹101,543
|₹197,150
IBJA ਵਿਖੇ ਸਥਿਤੀ
ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) 'ਤੇ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹2,873 ਵਧ ਕੇ ₹1,33,442 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚਾਂਦੀ ₹559 ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ₹1,92,222 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2025 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ, ਸੋਨਾ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸਰਬੋਤਮ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 65% ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ, 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ।